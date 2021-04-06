Постковидный синдром: что это такое и как проявляется

Какие есть проявления постковидного синдрома

Как отметил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального университета им. Богомольца, доктор медицинских наук и профессор Сергей Дубров, постковидный синдром может продолжаться до 12 недель и более от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны любой системы – дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной.

Самыми типичными признаками являются изменения в респираторной системе. Такие пациенты длительный период времени нуждаются во вспомогательной респираторной поддержке. При этом, коронавируса в их организме уже нет, он не размножается, а тесты ПЦР отрицательные.

Еще одним признаком постковидного синдрома является развитие миокардита. В Украине такие случаи также фиксируются, хотя, по словам Дуброва, несколько ниже, чем у других странах.

Самое неприятное осложнение – со стороны нервной системы

Типичными осложнениями после перенесенного коронавируса являются и неврологические расстройства, а также слабость. Пациенты в течение нескольких недель могут чувствовать упадок сил, сонливость и это даже после нетяжелой болезни. Фиксируются и когнитивные расстройства – нарушение памяти, функций высшей нервной системы.

"А бывают и совсем другие сценарии: на фоне полного выздоровления через некоторый промежуток времени можем наблюдать обострение хронических заболеваний: в частности, сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца или появление острых состояний: инсульт, инфаркт миокарда, тромбоэмболические осложнения", - рассказал доктор медицинских наук Олег Чабан в комментарии для "24 канал".

Он добавил, что постковидные симптомы часто протекают на фоне психоэмоциональных расстройств и из-за этого ухудшается качество жизни человека – нарушается сон, появляется слабость, упадок сил и апатия.

Как отмечает доктор медицинских наук, профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии НУОЗУ им. Шупика Александр Галушко, у людей после коронавируса не хватает сил и энергии даже на то, чтобы читать книги, смотреть телевизор или передвигаться в пределах квартиры. Могут досаждать боли в мышцах, беспокоить сердце и легкие.

Можно ли подтвердить постковидный синдром с помощью анализов?

Медики говорят, что в первую очередь нужно определить связь между текущим состоянием пациента, обострением заболеваний и появлением новых симптомов после перенесенного COVID-19. Для этого врач задает пациенту три вопроса – болел ли пациент коронавирусом, сколько прошло времени после болезни и вернулся ли пациент к своему состоянию здоровья и функционирования.

Лабораторные исследования тоже могут добавить данные о состоянии пациента, считает Александр Галушко.

"Из доступных методов – это общеклинический анализ крови, СРБ, Д-димер. Повышенные уровни лейкоцитов и повышенный СРБ укажут на системное воспаление, Д-димер на признаки эндотелиита, IL-6 -маркер хронического воспаления", - отметил медик.

Также обязательно нужно учитывать весь спектр возможных жалоб – от общей слабости и головной боли до проявлений в сердечно-сосудистой системе и проблем с легкими. Вероятно, нужна будет консультация профильных специалистов.

Кто сильнее всего подвержен постковидному синдрому

Как утверждает Олег Чабан, к группе риска относятся люди старше 50 лет, у которых есть несколько хронических заболеваний. Также постковидный синдром проявляется у пациентов с тяжелым течением коронавируса.

"Довольно странно, но есть случаи, когда люди, которые тяжело переболели коронавирусом, то есть с высокой температурой, слабостью, потерей вкуса и запахов, часто могут вернуться в нормальное состояние уже через 2 месяца. И без пост-синдрома. Однако люди, которые легко перенесли COVID-19, все еще могут иметь затяжные симптомы", - отметил специалист.

Как справиться с постковидным синдромом

Медики просят не медлить и, если есть признаки проявления постковидного синдрома – обращаться к специалистам. В первую очередь нужно пройти диагностику организма, установить всю симптоматику, и врачи должны подобрать оптимальные варианты реабилитации пациента.

При психологических проблемах также стоит обратиться к специалисту – для начала к семейному врачу или к квалифицированному психотерапевту.

Олег Чабан рекомендует не забывать о физической активности, которая может повлиять не только на физическое состояние, но и на психологическое. Спорт, позитивное мышление и здоровый образ жизни – три фактора, которые помогут справиться со многими проявлениями после болезни.