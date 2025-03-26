Постійно рахуєте калорії при схудненні? Дієтолог розповіла, чи є в цьому сенс

Що відбувається при підрахунку калорій

За словами експерта, часто про калорії можна почути в контексті багатьох дієт, але все частіше можна почути твердження, що набір ваги або схуднення залежить від гормонів, метаболізму і навіть мікрофлори кишківника.

Що відбувається з організмом, коли ви зменшуєте споживання калорій протягом тривалого періоду:

температура тіла знизиться, і ви почнете відчувати холод

сповільниться серцебиття

ви будете втомленими

"Якість калорій має більше значення, ніж кількість", - зазначила Самойленко.

Якщо ви споживаєте більше "хороших" калорій, то худнете без шкоди для організму. Наприклад, люди, які дотримуються дієти, що містить більше жирів і менше вуглеводів, втрачали вагу, енергія трималась на високому рівні, і вони зовсім не відчували голод.

Чому не варто рахувати калорії

Важливо розуміти, що калорії не однакові. Підрахунок калорій "не скаже вам, чому ви набираєте або втрачаєте вагу".

Дієтолог пояснила, що люди, які не рахують калорії, мають більш здорові стосунки з їжею. Підрахунок калорій з їжі є неточним, так само як і калорій, спалених під час тренувань.

Замість того, щоб рахувати калорії, краще дізнатися про збалансоване харчування і зосередитися на правильному складі їжі.

Збільшіть кількість корисних жирів у своїй тарілці. Також введіть необроблені вуглеводи і повноцінний білок.

﻿﻿Намагайтеся приділяти щонайменше 150 хвилин помірної активності на тиждень

Необхідно також подбати про якість свого сну. Стрес, або надмірний рівень кортизолу в організмі, також є ворогом схуднення.

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