"Поставили крапку": Коляденко висловився про стосунки з Білик та розкрив її інтимні секрети

Коляденко та Білик разом чи ні

Так, у хореографа спитали, кому б він зателефонував посеред ночі, якби сталося щось жахливе. Коляденку запропонували два варіанти - Білик або його колишня дружина Олена. Як виявилося, артист не став би телефонувати співачці.

"З Іриною ми поставили крапку у стосунках", - заявив Коляденко.

Коляденко та Білик поставили крапку у стосунках (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Секрети Білик

Втім, після цього хореограф видав інтимні подробиці про співачку. За словами Коляденко, Білик - "королева сексу". При цьому шоумен натякнув на те, які вподобання має співачка.

"Вона за трьох", - зі сміхом сказав Коляденко.

Коли ж ведучий шоу спробував з'ясувати, на що саме натякає артист, він видав ще більше деталей. Також хореограф зазначив, що вважає Білик "класною жінкою".

"І в кадрі, і в постелі. Вона найкраща, бо я частенько думаю, як це все було круто. І можу сказати, що в моєму хіт-параді вона - це перше місце", - заявив танцюрист.

Що відомо про стосунки Білик та Коляденка

Співачка та танцюрист закрутили бурхливий роман на початку "нульових". Вони зустрічалися та жили разом, Коляденко декілька разів освідчувався зірці.

Але стосунки пари важко назвати спокійними. Ревнощі та скандали призвели до того, що Білик пішла від Коляденка. Після цього вони натякали на те, що могли знову сходитися. Втім, парі так і не вдалося співіснувати разом.

Нещодавно Коляденко казав, що у стосунках з Білик відчував себе "подружкою" та скаржився на неповагу з її боку.