Не поспішайте викидати кірки від граната: вони мають цілющий ефект

Як використовувати гранатові кірки

Для приготування напою

Для початку візьміть кірки і помістіть їх на деко і відправте в духовку. Вони мають бути сухими. Потім поріжте їх і подрібніть у блендері. У вас має вийти порошок. Тепер його потрібно залити окропом, і ви отримаєте цілющий напій, багатий на антиоксиданти флавоноїди та поліфеноли.

Для скрабу для шкіри

Таким же способом подрібніть гранатові кірки, залийте їх невеликою кількістю води, ви отримаєте натуральний скраб для шкіри!

Чим корисні гранатові кірки

Вони багато вітаміну З, який необхідний нашого здоров'я. Корки граната багаті на антиоксиданти, які мають високу здатність захищати холестерин ЛПНГ від окислення. Також він має васкулопротекторні ефекти, які запобігають проблемам із серцем.

Завдяки своїм антибактеріальним, а також протизапальним властивостям гранатові кірки зберігають міцність і щільність кісток, особливо у жінок у менопаузі.

У шкірці містяться дубильні речовини, які допомагають зменшити запалення кишечника, набряк геморою, підтягують слизову оболонку кишечника, запобігають кровотечі під час діареї та покращують травлення.

