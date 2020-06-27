Последствия пожизненные: ученые назвали осложнения после COVID-19

Коронавирус дает пожизненные осложнения (Коллаж РБК-Украина)

Ученые назвали осложнения, которые могут получить пациенты после коронавируса

Последствия коронавируса могут быть намного опаснее, чем заявляли ранее медики и ученые. Каждый третий пациент, который перенес болезнь, может получить пожизненные проблемы со здоровьем. Как отметили медики, основными последствиями COVID-19 являются повреждения легких, хроническая усталость и даже психологическое расстройство.

Последствия перенесенного коронавируса могут быть очень серьезными. Исследование Национальной службы здравоохранения Великобритании показало, что вирус может вызывать поражения сердечно-сосудистой системы, легких, поражение мозга и даже повышать риск развития болезни Альцгеймера. Об этом пишет издание The Daily Telegraph.

Как отметили ученые в своем исследовании, у 30% пациентов, которые вылечились от коронавируса, в дальнейшем развивается фиброз легких, у 50% - серьезные и пожизненные физические, когнитивные и психологические нарушения здоровья.

У каждого десятого пациента после выписки врачи диагностируют острые поражения сердечно-сосудистой системы, а у 70% наблюдаются проблемы с психикой и бредовые расстройства.

По данным медиков, самые тяжелые осложнения наблюдаются у людей старше 40-50 лет. У таких пациентов пожизненные осложнения развиваются намного чаще.

Кроме того, осложнения со здоровьем в долгосрочной перспективе также могут наблюдаться у пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой или бессимптомной форме.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые дали прогноз о коронавирусе и сказали, что он может исчезнуть сам по себе.

А также рассказывали о том, что врач оценил риски заражения COVID-19 на пляжах и в воде.

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Автор: Анна Шиканова