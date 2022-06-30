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Последний день нулевой растаможки: жуткие очереди и места возле КПП за деньги (видео)

Последний день нулевой растаможки - что происходит на границе (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На границах с Украиной многокилометровые очереди с автомобилями. С 1 июля заканчивается период нулевой растаможки и ввоз автотранспорта снова будет по обычным правилам.

Что происходит на пунктах пропуска и за какую сумму продают место в очереди - читайте ниже.

В социальных сетях публикую фото и видео дорог с КПП на границах с Украиной. Очереди растянулись на десятки километров, и люди стоят под палящим солнцем по несколько суток.

Несколько дней назад пограничники начали пускать автомобили почти на всех пунктах попуска, увеличили количество работников таможни и внесли изменения в график работы таможенных постов. Но и это пока не спасает ситуация - машин по-прежнему очень много.

Как сообщают в Telegram-канале "Львов, Ужгород, Ивано-Франковск - на связи", в пабликах, где обсуждают ситуацию на границе активно скандалят. Люди возмущены действиями коммерсантов, которые продают места в очереди ближе к КПП.

Эти места занимают заранее, что только увеличивает очередь. Место поближе к КПП стоит от 250 долларов. И весь этот незаконный бизнес существенно усложнил работу КПП. Заложниками ситуации стали обычные люди, которые возвращаются в Украину на собственных автомобилях. Стоят на границе и грузовые автомобили - от нескольких дней до недель.

Там же стоят и автомобили, которые украинцы гонят для украинских военных. Правило живой очереди на границе - одно для всех.

"Если бы сделали после ввоза одного автомобиля, запрет на продажу, например, в течение 2 лет - этого дурдома не было бы", - считает Ярослав Марчишин.

Напомним, ранее мы писали, что президент Зеленский подписал закон об отмене с 1 июля беспошлинного ввоза автомобилей.

А также рассказывали о том, какие авто и по какой цене ввозили в Украину по нулевой растаможке.

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Растаможка евробляхнулевая растаможка