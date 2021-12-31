В последний день 2021 года Украину накроет дождями: где будут сильные осадки

"31 декабря на дорогах страны гололедица; ночью и утром в восточных и западных областях туман, видимость 200-500 м, в северных и центральных областях местами гололедица (І уровень опасности, желтый)", - предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Ветер будет юго-западным и довольно сильным, 7-12 метров в секунду.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 31 декабря морозно будет на востоке, -1... -6 градусов. А во второй половине дня и вечером тут вероятен снег.

На западе ожидается самая высокая температура, днем +1... +6 градусов. Вероятен дождь и мокрый снег.

На юге утром будет сухо и даже может выглянуть солнышко, а днем - небольшой мокрый снег, температура -2... +4 градуса.

В центре вероятен мокрый снег, местами дождь. Температура воздуха около нуля (западнее - выше, восточнее - ниже).

На севере днем оттепель, но немного поморозит на Сумщине (до -4 градусов). Снег и мокрый снег утром, а днем - без существенных осадков.

В Киеве 31 декабря утром мокрый снег, возможен периодически дождь. Днем -1... +1. На дорогах скользко.

Смотрите ниже на карте гидрометцентра подробный прогноз на последний день года.

Скрин: Погода в Украине 31 декабря (meteo.gov.ua)