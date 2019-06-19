До последнего надеялись найти детей живыми: шокирующие детали ДТП под Херсоном

Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Магдалиновка Чаплинского района Херсонской области. Автомобиль слетел в оросительный канал. Впоследствии водолазы обнаружили в воде 5-летнего мальчика, его 17-летнего брата и 35-летнего соседа. Спасатели нашли автомобиль пустым, они до последнего надеялись, что пассажирам удалось выжить, сообщает ТСН.

Все трое уехали в магазин и пропали вместе с автомобилем. Не дождавшись детей домой, мама мальчиков обратилась в полицию. Пропавших искали почти сутки, пока не натолкнулись на следы от колес автомобиля, которые вели к каналу.

Авто утонуло в канале под Херсоном (следы от колес, скрин видео: YouTube/ТСН)

Когда автомобиль ВАЗ достали из воды, двери машины были открытыми, что давало надежду на то, что пассажиры и водитель спаслись. Однако вскоре нашли тело 17-летнего парня - оно было недалеко от автомобиля. Тело 35-летнего мужчины само поднялось на поверхность, а погибшего 5-летнего мальчика течением отнесло достаточно далеко.

Авто утонуло в канале под Херсоном (скрин видео: YouTube/ТСН)

Автомобиль принадлежал родителям ребят. Исправной ли была машина, кто был за рулем, и почему авто оказалось в воде, выясняют правоохранители. В полиции открыли уголовное производство.

В последний раз односельчане видели ребят на скамейке возле двора, затем - в магазине. А жители соседнего села рассказали, что видели, как ребята мыли машину в канале, а позже купались в другом месте.

Односельчане предполагают, что авто не смогло выехать наверх из-за слишком крутого спуска.

Авто утонуло в канале под Херсоном (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, украинец Андрей Сыровацкий рассказал, как спасал людей в масштабном ДТП в Польше. Его наградили и пообещали предоставить гражданство.

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