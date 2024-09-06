Пошукайте в гаманці або у скарбничці. Ці українські копійки коштують тисячі гривень

50 копійок 1992 р. 4ААМ

4ААМ - це рідкісна монета номіналом 50 копійок 1992 року, яку нумізмати прозвали "Англічанка", оскільки її теж карбували англійськими штемпелями.

Унікальність цього різновиду полягає в тому, що на аверсі монети щит випуклий, а тризуб - вдавлений. У звичайних монет щит має тонкі лінії, а тризуб - опуклий. Ця помилка сталася через затемнення ескізу під час його розробки.

Британські фахівці виготовили штемпелі за цим ескізом, і коли вони прибули на Луганський завод, робітники вирішили карбувати пробну партію монет, щоб налаштувати обладнання.

Таку монету зараз продають в діапазоні від 9000 до 15000 гривень (фото: скриншот violity.com)

25 копійок 1995 р. 1БВм

25 копійок 1995 року - це обігова монета України. Точний тираж невідомий, але через рідкісність вона має високу цінність.

У звичайному обігу був лише один різновид цієї монети - 1БВм. Інші варіанти, зазначені в каталозі ІТК, були створені виключно для нумізматів і не потрапляли в обіг.

25 копійок 1995 року є важливою знахідкою для колекціонерів. Будь-яку монету цього року можна продати за гарну ціну, але її вартість залежатиме від стану та зовнішнього вигляду.

Таку монету зараз продають за 4000 гривень (фото: скриншот violity.com)

10 копійок 1992 р. 2.1ВАк алюміній

А ці 10 копійок - унікальні, бо виготовлені з алюмінію. Важить монета усього 0,6 грама, і має білий колір. Цей рідкісний екземпляр може прикрасити колекцію будь-якого нумізмата.

Така монета зараз коштує 2500 гривень (фото: скриншот violity.com)

5 копійок 2007 р. 1ВБм

Ця обігова монета України випущена тиражем у 110 мільйонів штук. Каталог ІТК-8 вказує на два різновиди 5 копійок 2007 року:

1ВБм - рідкісний різновид;

1ВГм - звичайний різновид.

Цінні 5 копійок 2007 року відрізняються від звичайних товщиною риски над літерою "Й": у 1ВБм вона приблизно 0,4 мм, тоді як у 1ВГм - 0,25 мм.

Така монета зараз продається за 800 гривень (фото: скриншот violity.com)

1 копійка 1992 р. 1.2 АА

Це обігова монета України. Відомо декілька різновидів, серед яких є і рідкісні екземпляри. На аверсі зображено тризуб, напис "Україна" та рік випуску 1992. На реверсі знаходиться вінок з листя та ягід, а також номінал "1 копійка". Існує два типи штампів для реверсу:

АА - дрібні ягоди і тонкий шрифт;

АЕ - великі ягоди і товстий шрифт.

Особливості різновиду 1.2АА: пряма верхівка правого верхнього листа та маленькі ягоди.

Така 1 копійка зараз продається за 800 гривень (фото: скриншот violity.com)