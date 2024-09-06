Пошукайте в гаманці або у скарбничці. Ці українські копійки коштують тисячі гривень

Як це не дивно, але навіть така стандартизована та однакова річ як монети має свої різновиди. Українські монети, якими ми користуємося кожен день, або які вже виведені з обігу, але зберігаються десь вдома, можуть належати де рідкісних "аномалій". Як розпізнати такі цінні копійки та скільки вони зараз коштують?
РБК-Україна (проєкт Styler) показує українські монети, які відрізняються від своїх "родичів" та дуже дорого коштують у нумізматів.
4ААМ - це рідкісна монета номіналом 50 копійок 1992 року, яку нумізмати прозвали "Англічанка", оскільки її теж карбували англійськими штемпелями.
Унікальність цього різновиду полягає в тому, що на аверсі монети щит випуклий, а тризуб - вдавлений. У звичайних монет щит має тонкі лінії, а тризуб - опуклий. Ця помилка сталася через затемнення ескізу під час його розробки.
Британські фахівці виготовили штемпелі за цим ескізом, і коли вони прибули на Луганський завод, робітники вирішили карбувати пробну партію монет, щоб налаштувати обладнання.
25 копійок 1995 року - це обігова монета України. Точний тираж невідомий, але через рідкісність вона має високу цінність.
У звичайному обігу був лише один різновид цієї монети - 1БВм. Інші варіанти, зазначені в каталозі ІТК, були створені виключно для нумізматів і не потрапляли в обіг.
25 копійок 1995 року є важливою знахідкою для колекціонерів. Будь-яку монету цього року можна продати за гарну ціну, але її вартість залежатиме від стану та зовнішнього вигляду.
Таку монету зараз продають за 4000 гривень (фото: скриншот violity.com)
А ці 10 копійок - унікальні, бо виготовлені з алюмінію. Важить монета усього 0,6 грама, і має білий колір. Цей рідкісний екземпляр може прикрасити колекцію будь-якого нумізмата.
Ця обігова монета України випущена тиражем у 110 мільйонів штук. Каталог ІТК-8 вказує на два різновиди 5 копійок 2007 року:
Цінні 5 копійок 2007 року відрізняються від звичайних товщиною риски над літерою "Й": у 1ВБм вона приблизно 0,4 мм, тоді як у 1ВГм - 0,25 мм.
Це обігова монета України. Відомо декілька різновидів, серед яких є і рідкісні екземпляри. На аверсі зображено тризуб, напис "Україна" та рік випуску 1992. На реверсі знаходиться вінок з листя та ягід, а також номінал "1 копійка". Існує два типи штампів для реверсу:
Особливості різновиду 1.2АА: пряма верхівка правого верхнього листа та маленькі ягоди.
Така 1 копійка зараз продається за 800 гривень (фото: скриншот violity.com)
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти аукціонів предметів колекціонування Violity, "Монети-Ягідки".