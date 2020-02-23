Да пошли они: Кива жестко опозорился с 23 февраля

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива решил поздравить украинцев с несуществующим в Украине праздником – Днем защитника отечества, который отмечается 23 февраля. Кроме того, в своем поздравлении чиновник использовал нецензурную лексику, на что пользователи сети резко отреагировали.

Праздник День защитника отечества, отмечаемый 23 февраля, является государственным праздником в Белоруси, России, Таджикистане и Киргизии. В Украине этот праздник был перенесен на 14 октября. Но Илья Кива решил поздравить украинцев именно в феврале.

"Да пошли они на ху... со своей декоммунизацией. С праздником нас, мужчины", – написал Кива.

Кива оскандалился с Днем защитника отечества 23 февраля (скриншот: facebook.com/kivailya)

В комментариях нардепу указали, что это явно не его праздник, поскольку он не служил в советской армии, а, значит, к нему не относится априори.

"Вам исполнилось 18 лет 2 июня 1995 года. Какое отношение вы имеете к Красной армии? Я еще могу как-то понять тех, кто давал присягу до 1991 года, но вы давали присягу Украине! Думаю, вы знаете, что бывает с теми, кто нарушает присягу!" – написала в комментариях Анна Домбровская.

На это Илья Кива ответил, что он празднует 23 февраля из-за уважения к отцу и дедушке.

"У меня мой дед и отец служили и были настоящими мужчинами, воспитали меня. Мое уважение к тем датам, которые чтили и праздновали мои родители", – написал он.

Скриншот (facebook.com/kivailya)

Напомним, что ранее Кива дал советы украинцам, как оплатить коммуналку.