Грозит ампутация ноги: что говорят врачи о болезни Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк (Фото: facebook.com/newsrambler)

Прогнозы врачей нестабильны

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, мать которой задолжала большую сумму за коммунальные услуги, по словам некоторых врачей, пошла на поправку, однако другие утверждают абсолютно противоположное. Об этом сообщают росСМИ.

Как сообщалось ранее, на фоне онкологической болезни у Заворотнюк начался отек мозга. Чтобы помочь артистке, врачам пришлось круглосуточно наблюдать пациентку в реанимации, а супруг Петр Чернышев старался быть с супругой как можно чаще.

Анастасия Заворотнюк (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

По словам врачей, именно надежда на выздоровление Анастасии сделала невероятное. Спустя четыре месяца артистка начинает идти на поправку, чем весьма радует поклонников.

Супруг Анастасии сейчас выглядит более чем удовлетворенным и в последнее время все чаще контактирует с внешним миром, а работа идет энергичнее и с улыбкой на глазах. Кроме того, врачи заверяют, что Заворотнюк будет жить.

Другие источники утверждают противоположное. По их словам, артистке грозит ампутация ноги, однако стоит ли доверять подобной информации - неизвестно.