Поширені міфи і реальні факти про ВІЛ, які точно треба знати

ВІЛ і СНІД - це одне й те ж саме

Давайте розберемось з абревіатурами і стане зрозуміло. Отже, ВІЛ - це вірус імунодефіциту людини. Цей вірус при потраплянні у системи організму атакує імунну систему, руйнує її і робить людину уразливою до інших інфекцій.

А СНІД - це остання стадія розвитку ВІЛ-інфекції, коли вірус вже настільки зруйнував імунну систему, що у людини з’являється синдром набутого імунодефіциту, і часто приєднуються інші інфекції, бо, простими словами, імунітет не може боротись.

Однак СНІДу можна запобігти завдяки антиретровірусній терапії. Якщо людина дізналась, що має позитивний ВІЛ-статус, треба якомога раніше звернутись до лікаря і розпочати антиретровірусну терапію (АРТ). Дізнатись, куди можна звернутись за послугами з ВІЛ у вашому регіоні можна у чат-боті "REACH 95: Тестуйся сам" або на офіційному сайті Центру громадського здоров’я за посиланням.

ВІЛ передається через поцілунки

ВІЛ-інфекція не передається через слину! Є 6 рідин у тілі людини, через які може передаватись ВІЛ: кров, сперма, виділення жіночих статевих органів (вагінальні виділення), грудне молоко, передеякулят (це рідина, яка виділяється зі статевого члена до сім'явиверження), ректальні виділення. Як бачимо, слина у цьому списку відсутня, як і піт чи сльози.

ВІЛ передається через укуси комарів або побутові контакти

ВІЛ не передається через побутові предмети, укуси тварин та комах, під час користування спільним туалетом, душовими кабінами, басейном, через їжу та повітря.

Використання двох презервативів одночасно забезпечує кращий захист

Два презервативи одночасно не зроблять секс удвічі безпечнішим, а, скоріше, навпаки, презервативи або сповзуть, або розірвуться. Тому не ігноруйте рекомендацій виробника та інструкції до виробу. Краще запам’ятати, що кожен новий статевий акт - з новим презервативом.

До слова, нещодавно ми розповідали про 7 помилок користування презервативами, які багато хто ігнорує.

Лікарі мають вищий ризик інфікуватись ВІЛ

Хірурги, акушери-гінекологи, медичні сестри не входять до груп ризику інфікування ВІЛ при наданні медичної допомоги людям, що живуть з ВІЛ. За останні три роки, за даними Центру громадського здоров’я, не зареєстровано жодного випадку інфікування ВІЛ у медичних працівників при лікуванні ВІЛ-позитивних людей.