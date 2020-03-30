В Португалии убили украинца: стали известные новые подробности трагедии

В Португалии инспекторы миграционной службы убили украинца (Коллаж РБК-Украина)

Украинец приехал на заработки, но был жестоко избит сотрудниками миграционной службы

В Португалии погиб украинец по вине работников миграционной службы. Инспекторы задержали гражданина Украины и отказали ему во въезде в страну. Когда он попросил объяснить, что происходит – на него надели наручники и оставили одного в комнате для досмотров.

Как сообщает глава общества украинцев в Португалии Павел Садоха, украинец скончался от приступа эпилепсии, так как его оставили одного в комнате для досмотра на несколько часов. Однако перед этим мужчину жестоко избили, и признаки насилия были обнаружены на теле украинца во время вскрытия.

По данным телеканала TVI24, гражданин Украины прибыл в Португалию в поисках работы. Его задержали в аэропорту города Лиссабон и отказали во въезде в страну. Причину озвучивать ему не захотели, а после того, как он потребовал объяснений, его заковали в наручники и отвели в комнату для досмотра. Там его начали избивать, а потом оставили на несколько часов одного. У него произошел приступ эпилепсии, и он умер без оказания медицинской помощи.

Скриншот

Сотрудники миграционной службы попытались скрыть преступление и не стали вызывать судебную полицию. Однако тело украинца отправили в морг. Специалисты Лиссабонского института правовой медицины произвели вскрытие и обнаружили следы жестоко насилия, и после этого сообщили о преступлении сотрудникам подразделения правоохранительной группы по убийствам. Как говорится в отчете судмедэкспертов, жертву могли избивать ногами.

Павел Садоха добавил, что инспекторам миграционной службы грозит до 25 лет лишения свободы за убийство иностранного гражданина. Он уточнил, что причиной смерти украинца стали именно побои.

Скриншот

В Посольстве Украины в Португалии отреагировали на трагедию и обратились в Министерство иностранных дел Португалии с вербальной нотой с просьбой поспособствовать проведению объективного, непредвзятого, независимого и справедливого расследования по факту убийства гражданина Украины.

Скриншот

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стали известны новые подробности убийства известного волонтера и бойца АТО в Житомире.