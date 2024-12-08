Порція цієї каші перед сном може спрацювати так само, як і снодійне

Іноді швидко заснути важко і це стає великим випробування. Лікар розповів, що деякі продукти діють на організм майже як снодійне.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Зокрема, є багато різних продуктів, які можуть допомогти добре виспатися. Деякі з цих продуктів, ймовірно, вже є на вашій кухні, а саме молоко та вівсянка.
Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі:
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