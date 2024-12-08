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Порція цієї каші перед сном може спрацювати так само, як і снодійне

Що з'їсти перед сном, щоб краще спати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Іноді швидко заснути важко і це стає великим випробування. Лікар розповів, що деякі продукти діють на організм майже як снодійне.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Зокрема, є багато різних продуктів, які можуть допомогти добре виспатися. Деякі з цих продуктів, ймовірно, вже є на вашій кухні, а саме молоко та вівсянка.

Основні причини безсоння

Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі:

  • тяжкий стан здоров’я з больовим синдромом
  • тривале перенавантаження (фізичне, психічне, емоційне)
  • стрес та депресія
  • хронічні та гострі захворювання
  • мігрень
  • апное, коли уві сні неконтрольовано зупиняється дихання
  • зміна міста перебування (переїзд до іншої країни)
  • конфлікти у родині, на роботі, в соціумі
  • шкідливі звички (надмірне вживання алкоголю, паління, наркотики, кофеїн)
  • незручне ліжко, матрац

 

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