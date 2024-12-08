Порція цієї каші перед сном може спрацювати так само, як і снодійне

Зокрема, є багато різних продуктів, які можуть допомогти добре виспатися. Деякі з цих продуктів, ймовірно, вже є на вашій кухні, а саме молоко та вівсянка.

















Основні причини безсоння

Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі: