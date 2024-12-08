Порція цієї каші перед сном може спрацювати так само, як і снодійне

Іноді швидко заснути важко і це стає великим випробування. Лікар розповів, що деякі продукти діють на організм майже як снодійне.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що їсти перед сном

Лікар Памела Тамбіні пояснила, чому більш природний підхід до вирішення проблем, пов’язаних зі сном, насправді може призвести до кращого та довшого сну. Певні продукти можуть природним чином сприяти кращому сну, надаючи такі поживні речовини, як магній, триптофан і мелатонін.

Зокрема, є багато різних продуктів, які можуть допомогти добре виспатися. Деякі з цих продуктів, ймовірно, вже є на вашій кухні, а саме молоко та вівсянка.

За словами медика, триптофан у молоці може сприяти відчуттю спокою та розслаблення. Невелика порція каші забезпечує повільно засвоювані вуглеводи та мелатонін, які можуть допомогти тілу сигналізувати, що час відпочити.

Триптофан - незамінна амінокислота, яку організм повинен отримувати з їжею, оскільки він не може виробляти її сам. Дослідження виявили прямий зв’язок між споживанням триптофану та повноцінним відпочинком.

Також існують і інші продукти, багаті на триптофан, які можуть покращити сон:

курка

яйця

сир

риба

арахіс

насіння гарбуза і кунжуту

індичка

тофу і соя

Основні причини безсоння

Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі: