Порошенко: вышиванки - это символ нашей несокрушимости и единения

"Рашисты пришли уничтожить наши города и села, убивать нас за наш язык, нашу веру и наш генетический код. А код - среди прочего зашит в вышиванке. В такие времена наши флаг, герб, гимн, армия, язык, вера и так, - вышиванка!,- делают нас нацией, соединенной единой волей и единой судьбой", - отмечает Порошенко.

По его мнению, наша вышиванка - невероятно красивая. Поэтому элементы ее кроя и узоров очень охотно используют дизайнеры во всем мире.

Марина Порошенко также добавляет, что мы одеваем вышиванку не только ради красоты. Ею мы подчеркиваем, что мы - украинцы.

"По ней мы познаем друг друга, слыша голос того украинского края, из которого происходит вышивка. Мы демонстрируем миру, что за нами - давняя традиция, которую мы унаследовали от славных и талантливых предков. Эта традиция живет и придает силы бороться, защищать и творить все украинское", - говорит Марина Порошенко.

Он также убежден: в таком единстве мы точно одолеем врага.

"Мы заживем раны и восстановим наши прекрасные города и села. И в праздники, и в будни на их улицах будут цвести узоры наших вышиванок - символы нашего несокрушимого украинского духа. Красота наших душ неизбежно воссоздастся в красоте наших улиц и городов. Мы отстроим все разрушенное. Мы сделаем Украину современным государством, которое процветает", - добавляет Порошенко.