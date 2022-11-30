Порошенко з волонтерами везе у Херсон пекарню і потужний генератор

"Що зараз потрібно Херсону? Потрібна електроенергія, потрібне тепло, потрібні продукти харчування. І в першу чергу свіжий хліб. Його не вистачає по всій країні у зв’язку з тим, що більшість пекарень потребують електричної енергії. Але в Херсоні особливо. Тому наша команда ГО "Справа громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" вирішила купити обкладення, генератор та запустити в Херсоні мініпекарню", - написав Порошенко.

За його словами, в Херсоні вже знайдене приміщення, воно оглянуте, підведена вода, готові позиції для встановлення генератора, знайдені фахівці, які будуть займатися випічкою хліба.