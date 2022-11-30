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Порошенко з волонтерами везе у Херсон пекарню і потужний генератор

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання. Два комплекти техніки для випікання хліба найближчим часом будуть доставлені і змонтовані в обласному центрі, а потужний генератор забезпечить техніку струмом.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Що зараз потрібно Херсону? Потрібна електроенергія, потрібне тепло, потрібні продукти харчування. І в першу чергу свіжий хліб. Його не вистачає по всій країні у зв’язку з тим, що більшість пекарень потребують електричної енергії. Але в Херсоні особливо. Тому наша команда ГО "Справа громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" вирішила купити обкладення, генератор та запустити в Херсоні мініпекарню", - написав Порошенко.

За його словами, в Херсоні вже знайдене приміщення, воно оглянуте, підведена вода, готові позиції для встановлення генератора, знайдені фахівці, які будуть займатися випічкою хліба.

Порошенко також повідомив, що у Херсоні активісти "Справи громад" розгорнули намети з пунктами обігріву.

"Люди мають відчути, що пекло окупації для них закінчилося. Вони знову вдома, а дома завжди тепло і пахне свіжим хлібом", - додав він.

Як повідомлялось, у звільненому Херсоні 29 листопада вибухи чули 5 раз за день.

Крім цього російські окупанти обстріляли Херсонську область 21 раз.

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ХерсонПетро Порошенко