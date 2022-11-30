ua ru
Ср, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Порошенко з волонтерами везе у Херсон пекарню і потужний генератор

Новость на русском →
Середа 30 листопада 2022 14:12
Порошенко з волонтерами везе у Херсон пекарню і потужний генератор Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко разом із волонтерами купив для звільненого Херсона хлібопекарське обладнання. Два комплекти техніки для випікання хліба найближчим часом будуть доставлені і змонтовані в обласному центрі, а потужний генератор забезпечить техніку струмом.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Що зараз потрібно Херсону? Потрібна електроенергія, потрібне тепло, потрібні продукти харчування. І в першу чергу свіжий хліб. Його не вистачає по всій країні у зв’язку з тим, що більшість пекарень потребують електричної енергії. Але в Херсоні особливо. Тому наша команда ГО "Справа громад", Фонд Порошенка, ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" вирішила купити обкладення, генератор та запустити в Херсоні мініпекарню", - написав Порошенко.

За його словами, в Херсоні вже знайдене приміщення, воно оглянуте, підведена вода, готові позиції для встановлення генератора, знайдені фахівці, які будуть займатися випічкою хліба.

Порошенко також повідомив, що у Херсоні активісти "Справи громад" розгорнули намети з пунктами обігріву.

"Люди мають відчути, що пекло окупації для них закінчилося. Вони знову вдома, а дома завжди тепло і пахне свіжим хлібом", - додав він.

Як повідомлялось, у звільненому Херсоні 29 листопада вибухи чули 5 раз за день.

Крім цього російські окупанти обстріляли Херсонську область 21 раз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Петро Порошенко