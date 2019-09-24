Порошенко уличили в нарушении ПДД: появилось видео

Народного депутата Петра Порошенко увидели за нарушением правил дорожного движения - экс-президент перешел дорогу на красный свет светофора через проезжую часть. Соответствующее видео опуликовано на YouTube-канале "ЗупиниЛося".

Водитель автомобиля, на котором приехал бывший глава государства, совершил остановку и высадил пассажира прямо под знаком "Остановка запрещена" на улице Грушевского около здания Верховной Рады.

После этого Порошенко вышел из машины и вместе с охранником перешел через дорогу на другую сторону улицы, хотя пешеходный переход находился всего через несколько метров.

Петр Порошенко нарушил ПДД и перешел дорогу на красный свет (Фото: скриншот)

В это время другие граждане стояли и дожидались разрешающего сигнала светофора.

Отметим, что за переход дороги на красный свет полагается штраф 51 гривна. На водителя, который совершил высадку пассажира в неположенном месте, налагается штраф в 255 гривен.

Вскоре после этого "примеру" Порошенко последовал и другой нардеп - Сергей Тарута из ВО "Батькивщина".

Он также высадился из авто на пешеходом переходе с нарушением ПДД.

Петр Порошенко нарушил ПДД (Видео: YouTube / ЗупиниЛося)

Напомним, в июле под зданием ГБР на кортеж Петра Порошенко напал ветеран АТО и уроженец РФ, который за неделю до этого получил украинский паспорт.