Порошенко: українська молитва в Лаврі наближає нашу перемогу

Віряни помолилися за невинних жертв російської агресії, за перемогу України і за українське військо.

"Чотири роки тому 15 грудня я казав, що я молюся, сподіваюся і чекаю, що молитва створеної тоді об’єднаної Православної Церкви України відбудеться на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври", - сказав Порошенко журналістам після служби.

"Це була світла молитва. Я маю велике щастя молитися на богослужінні нашої церкви у Києво-Печерській Лаврі. Думаю, що це наближає той день, коли абсолютно добровільно ми передамо Києво-Печерську лавру Православній Церкві України", - додав Порошенко.

Він також зауважив, що не варто робити з церкви московського патріархату "мучеників".

"Вони мають зробити вибір: або вони йдуть до української церкви, або вони представники російської церкви загарбників. І далі дати народу самостійно визначати ставлення до них. Вони не є мучениками. Їм ще дуже-дуже довго спокутувати гріхи руйнації української держави, до яких більшість з них була причетна", - наголосив політик.