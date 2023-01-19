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Порошенко: українська молитва в Лаврі наближає нашу перемогу

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Петро і Марина Порошенки разом з депутатами від "Європейської солідарності" у день Богоявлення, Хрещення Господнього взяли участь у Божественній літургії, яка відбулася в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Літургію очолив предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній.

Віряни помолилися за невинних жертв російської агресії, за перемогу України і за українське військо.

"Чотири роки тому 15 грудня я казав, що я молюся, сподіваюся і чекаю, що молитва створеної тоді об’єднаної Православної Церкви України відбудеться на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври", - сказав Порошенко журналістам після служби.

"Це була світла молитва. Я маю велике щастя молитися на богослужінні нашої церкви у Києво-Печерській Лаврі. Думаю, що це наближає той день, коли абсолютно добровільно ми передамо Києво-Печерську лавру Православній Церкві України", - додав Порошенко.

Він також зауважив, що не варто робити з церкви московського патріархату "мучеників".

"Вони мають зробити вибір: або вони йдуть до української церкви, або вони представники російської церкви загарбників. І далі дати народу самостійно визначати ставлення до них. Вони не є мучениками. Їм ще дуже-дуже довго спокутувати гріхи руйнації української держави, до яких більшість з них була причетна", - наголосив політик.

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Петро Порошенко