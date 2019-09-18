Порошенко сходил в гости к Владимиру Жемчугову

Своим впечатлениями от посещения семьи Жемчугова Петр Порошенко поделился на ФБ: "Хоть и на третий год, но выполнил обещание побывать на новоселье после освобождения Владимира из плена. Уют этого гостеприимного дома и неисчерпаемая энергия его обитателей заряжает и вдохновляет", - написал Петр Порошенко.

Петр Порошенко пришел в гости к Жемчуговым (фото: facebook.com/petroporoshenko)

Вместе с Петром Порошенко к Владимиру и Елены Жемчуговым пришла и Ирина Геращенко: "Очень теплый вечер, важные дискуссии о будущем Украины. самая большая наша мечта, о которой говорили и думали сегодня- вот так сидеть н дружеским столом со всеми нашими, еще там, так долго и несправедливо там, которых надо вытягивать, которые должны быть дома, со своими семьями. Дай Бог, чтобы так было".

Петр Порошенко и Ирина Геращенко пришли в гости к Жемчуговым (фото: facebook.com/petroporoshenko)