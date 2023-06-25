Порошенко розказав про Гліба Бабіча - воїна і поета, який загинув на війні

Гліб Бабіч був співзасновником ветеранської організації "Res_Publica. Брати по зброї", активістом ГО "Справа громад". До 2019 року був командиром взводу 10-ї ОГШБр. Після 24 лютого 2022 року став бійцем сил ТРО Києва. Написав понад 500 пісень та віршів.

7 пісень на вірші Бабіча виконує гурт Kozak System - "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом" та "Не покинь".

"Його звати Гліб, він був і залишається моїм другом… Він видатний громадянин і поет, який загинув на цій клятій війні. Мені дуже його бракує, і я часто звертаюся до нього, до його книг. Там Гліб наче досі живий", - пише Порошенко.

Він переконаний: кожен примірник військової літератури - дуже особиста та індивідуальна історія про кожного з нас: "Вони написані в бліндажах на брудному папері, нашвидкоруч занотовані в телефоні на переїзді, надиктовані близькій людині в госпіталі. Вони розповідають нам про нас навіть те, що ми не знали".

"Жирний як масло чорнозем Півдня? Чорнило тексту. Біла хрустка крейда Донеччини? Шорсткий папір. Зелені посадки до штурму, червона кров на формі та тілі, синє небо в пороховій димці? Книжкові ілюстрації", - цитує Порошенко.

"Сьогодні останній день цьогорічного Книжкового Арсеналу, якщо можете - прийдіть і віддайте шану своєму найближчому поету війни. Купіть книжку, почитайте. Бо ми живі доти, доки жива пам’ять про нас і наше діло. Глібе, дякую, що ти був, що ти є і завжди будеш у своїх віршах", - пише Порошенко.