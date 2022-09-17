Порошенко привез военным шесть БПЛА "Очі Арти"

В комплексы входят шесть беспилотников и три станции. "Еще два дня назад они плыли через Средиземное море. Наши волонтеры их через всю Европу доставили, и уже сегодня они здесь", - отмечает Порошенко.

По словам военных, один дрон может заменить по функционалу и выполнению боевых заданий рот солдат.

"Здесь будет развернута учебная программа "Очі Арти", будут готовить операторов этих невероятных, фантастических, с отличными возможностями дронов. Проведены уже первые испытания на противодействие средствам радиоэлектронной борьбы. Они прошли блестяще", - добавил Порошенко.

Как известно, в августе Фонд Порошенко и ОО "Справа громад" договорились с производителями об уникальной программе по поставке в украинскую армию этих беспилотников. Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.