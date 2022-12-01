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Порошенко пообіцяв відремонтувати підбитий "Шилд", який врятував життя 11 десантників

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Олександр Мороз

Бронемашину МLS Shield, в яку на Сході влучила 120-мм міна, привезли з фронту для ремонту.

Про це повідомив пʼятий президент Петро Порошенко.

"6,5 тисяч людей свого часу «Справі Громад» перерахували гроші на програму Shield. Десантники цього красеня назвали Venom, це один з одинадцяти героїчних персонажів. І Venom повністю виправдав своє ім’я. Декілька днів тому ворожа 120 мм міна потрапила прямо в машину, у двигун. Я не буду вам казати, що відбувається з БТР чи броньованими машинами, коли в них потрапляє артилерійський снаряд великого калібру або 120 - ти міліметрова міна. Це знищує і машину, і екіпаж. В цей час Venom віз 11 наших героїв. Venom врятував життя, всі 11 наших героїв залишилися живі і навіть не потребували шпиталю", - заявив Порошенко.

Як відомо, 11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

Як розповів Порошенко, знадобилося три з половиною місяці, щоб після низки переговорів та отримання експортних ліцензій бронемашини прибули у ЗСУ.

Вперше в історії бойові бронемашини були продані благодійному фонду та волонтерам з України. Контракт вдалося реалізувати максимально швидко за підтримки уряду Італії.

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Петро Порошенко