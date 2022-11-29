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Порошенко показав, як виглядає броньовик Shield після обстрілу "Градом"

Фото: броньовик Shield після обстрілу "Градом" (facebook com)
Автор: Юлія Бойко

Італійська бронемашина MLS Shield, яку у серпні Петро Порошенко з волонтерами передав українським десантникам, пройшла випробування "Градом".

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

"Завдяки цій бронемашині - семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі, в прямому сенсі, прорвавшись крізь "Град". Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя", - написав Порошенко.

Як відомо, два тижні тому ще один броньовик MLS Shield потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила у капот, але екіпаж теж уцілів.

11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.

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