Порошенко показав, як виглядає броньовик Shield після обстрілу "Градом"

Італійська бронемашина MLS Shield, яку у серпні Петро Порошенко з волонтерами передав українським десантникам, пройшла випробування "Градом".
Про це Порошенко повідомив у Facebook.
"Завдяки цій бронемашині - семеро хлопців, членів екіпажу, лишилися живі, в прямому сенсі, прорвавшись крізь "Град". Це сталося кілька днів тому. І це вже другий броньовик, який вивіз своїх пасажирів із пекла і зберіг їхні життя", - написав Порошенко.
Як відомо, два тижні тому ще один броньовик MLS Shield потрапив під мінометний обстріл. Тоді міна влучила у капот, але екіпаж теж уцілів.
11 серпня Петро Порошенко передав десантникам 79-ї бригади 11 італійських бронемашин SHIELD, куплених спільно з волонтерами ГО "Справа громад". Загальна вартість 11 машин перевищила 3 млн євро.