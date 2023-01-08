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Порошенко показав, як працює волонтерська СТО, де ремонтують військову техніку

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Пʼятий президент Петро Порошенко показав волонтерську станцію техобслуговування, яка ремонтує військову техніку. Тут, зокрема, готують і британські вантажівки DAF для передачі на фронт.

Про це Порошенко повідомив у Facebook.

Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували близько трьох сотень цих автівок. Сюди ж привезли для ремонту підбиті бронемашини Shield, які врятували життя нашим десантникам.

"Перш ніж відправити будь-яку техніку, яку ми приганяємо з-за кордону нашим Збройним силам України, вона йде у руки цих хлопців, цих "шалених бджілок", які роблять неможливе. Ми починали з пікапів, яких було дуже-дуже багато. Бо пікап на війні - це розхідний матеріал. І їх завжди треба багато. Потім були вантажівки DAF, яких теж було чимало. Усі машини потрібно було фарбувати, дооснащувати, модернізувати. Далі були бронеавтомобілі SHIELD", - написав Порошенко.

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Петро Порошенко