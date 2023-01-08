Порошенко показав, як працює волонтерська СТО, де ремонтують військову техніку

Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували близько трьох сотень цих автівок. Сюди ж привезли для ремонту підбиті бронемашини Shield, які врятували життя нашим десантникам.

"Перш ніж відправити будь-яку техніку, яку ми приганяємо з-за кордону нашим Збройним силам України, вона йде у руки цих хлопців, цих "шалених бджілок", які роблять неможливе. Ми починали з пікапів, яких було дуже-дуже багато. Бо пікап на війні - це розхідний матеріал. І їх завжди треба багато. Потім були вантажівки DAF, яких теж було чимало. Усі машини потрібно було фарбувати, дооснащувати, модернізувати. Далі були бронеавтомобілі SHIELD", - написав Порошенко.