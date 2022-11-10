Порошенко показав екслюзивні кадри з південного фронту

В мережі показали відео, як у селі на південному напрямку зустрічають українських воїнів.
Відео опублікував пʼятий президент Петро Порошенко у Facebook.
"Можна обняти, Господи!" - ці кадри зі звільнених сіл на херсонському напрямку розчулять навіть найстійкіших. Місцеві так чекали на НАШИХ, і вони прийшли. Тепер Снігурівка і ще кілька селищ на Півдні вільні", - написав Порошенко.
Нагадаємо, українські військові 10 листопада повідомили про звільнення Снігурівки (Миколаївська область). Наші бійці опублікували відео з населеного пункту.
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