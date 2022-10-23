Порошенко передав на благодійний аукціон трофей з Херсонської області

Митці використали для своїх патріотичних інсталяцій гільзи, уламки танків та каски ворожої армії, які були зібрані на місцях боїв після деокупації українських територій.

Аукціон підтримали Петро та Марина Порошенки - вони передали три унікальні лоти. Фонд Порошенка також традиційно подвоїть суму, зібрану волонтерами.

"Незламні - за останні місяці це слово стало синонімом слова "українці". Ми вперто і впевнено даємо відсіч окупантам. Ми боремося і йдемо вперед. Ми просто живемо кожного дня. "Незламні" - саме таку назву має сьогоднішня виставка-аукціон, яку ми відкриваємо для того, щоб зібрати кошти на підтримку українських Збройних сил", - сказала на відкритті виставки Марина Порошенко.

Вона також представила одну з робіт, яка була виготовлена вихованцями інклюзивного центру з Рубіжного у 2018 році. Картина називається "Лелека з Рубіжного".

Ще один лот - карта України 1918 року, унікальний документ, який показує етнічні межі України - з Кримом, Курщиною і Кубанню.

Своєю чергою, Порошенко передав на аукціон російський автомат, який "затрофеїли" бійці 206-го батальйону у Херсонській області.

Аукціон триватиме протягом тижня. На зібрані гроші планують придбати для бійців на фронт автівку та зимовий одяг.

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