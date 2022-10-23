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Порошенко передав на благодійний аукціон трофей з Херсонської області

Фото: Петр та Марина Порошенки (eurosolidarity.org)
Автор: Ілона Свиридова

Активісти "Солідарної молоді" та ГО "Твоя брама" організували благодійну виставку-аукціон "Незламні" для збору коштів на підтримку ЗСУ. Серед лотів - роботи молодих художників.

Про це повідомив пʼятий президент Петро Порошенко в Facebook.

Митці використали для своїх патріотичних інсталяцій гільзи, уламки танків та каски ворожої армії, які були зібрані на місцях боїв після деокупації українських територій.

Аукціон підтримали Петро та Марина Порошенки - вони передали три унікальні лоти. Фонд Порошенка також традиційно подвоїть суму, зібрану волонтерами.

"Незламні - за останні місяці це слово стало синонімом слова "українці". Ми вперто і впевнено даємо відсіч окупантам. Ми боремося і йдемо вперед. Ми просто живемо кожного дня. "Незламні" - саме таку назву має сьогоднішня виставка-аукціон, яку ми відкриваємо для того, щоб зібрати кошти на підтримку українських Збройних сил", - сказала на відкритті виставки Марина Порошенко.

Вона також представила одну з робіт, яка була виготовлена вихованцями інклюзивного центру з Рубіжного у 2018 році. Картина називається "Лелека з Рубіжного".

Ще один лот - карта України 1918 року, унікальний документ, який показує етнічні межі України - з Кримом, Курщиною і Кубанню.

Своєю чергою, Порошенко передав на аукціон російський автомат, який "затрофеїли" бійці 206-го батальйону у Херсонській області.

Аукціон триватиме протягом тижня. На зібрані гроші планують придбати для бійців на фронт автівку та зимовий одяг.

Сторінки благодійного аукціону у Facebook та Instagram

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Петро ПорошенкоХерсонська область