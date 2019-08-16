Порезали ножом и заживо похоронили: детали жуткого преступления на Волыни

В Нововолынске двое мужчин напали на 54-летнего местного жителя, пытали его, резали ножом, а потом связали и закопали заживо на терриконе. Детали преступления сообщает издание "КП в Украине".

54-летний мужчина ввязался в спор с двумя молодыми людьми и между ними разгорелся конфликт. Молодые люди недолго думая связали его, побили и бросили в машину. Рот ему заклеили скотчем. После этого они отвезли свою жертву к ближайшему террикону и начали пытать ножом.

Как сообщили в полиции, планов убить мужчину у злоумышленников не было, так как раны на его теле были неглубокие. Когда жестокая забава им надоела, они забрали паспорт, банковские карты, сумку с вещами и деньгами, а самого мужчину, связанного и избитого, бросили в ближайшую канаву. Сверху они забросали его землей и мусором, полагая, что сам он освободиться уже не сможет. После этого преступники сели в машину и уехали.

Однако потерпевший через несколько часов пришел в себя, смог освободиться и выбраться из канавы. После этого он сразу отправился в полицию.

Он рассказал, что с ним произошло и дал описание злоумышленников. Через несколько часов они были задержаны и выяснилось, что у одного из них уже есть судимость за аналогичное преступление.

29-летний и 30-летний местные жители были арестованы и им предъявили подозрение по статьям за разбой, похищение официальных документов, незаконное завладение транспортом и незаконное лишение свободы. Также им грозит обвинение по статье о покушении на жизнь человека. В прокуратуре отметили, что суда молодые люди будут дожидаться за решеткой.

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