Порезал все лицо: в Днепре предупредили о насильнике-педофиле и дали описание

Насильник напал на 15-летнюю девочку и ударил бутылкой по голове, после чего стал тащить подростка в кусты. Вопиющий инцидент произошел в Днепре в Новокодацком районе. Трагедии удалось избежать только благодаря случайным прохожим, которые спугнули педофила. Про случай рассказала мама пострадавшей Юлия Романенко на Facebook-странице местного сообщества.

Женщина также дала описание злоумышленника. Она призвала родителей предупредить детей об опасности из-за появившегося в округе маньяке.

Девочке в больнице врачи наложили 6 швов, у нее порезано все лицо.

Романенко рассказала, что нападение произошло в воскресенье, 25 августа, когда ее дочь шла на пляж, который находится напротив магазина Comfy возле новой церкви.

В Днепре насильник напал на 15-летнюю девочку (Фото: скрин google.com.ua/maps)

"Мразина (других слов у меня нет) ударил ее по голове бутылкой и начал тащить в кусты. Слава богу, в это время вышли люди и спугнули гада. Эта скотина успела убежать. Может кто видел хоть в какую сторону эта тварь убежала", - говорится в публикации.

Также женщина описала внешность насильника. Мужчине на вид около 40-45 лет, рост приблизительно 170 см, у него темные с сединой волосы, кожа очень смуглая. Был одет в черные футболку и джинсы.

"Буду благодарна за любую информацию... Берегите своих детей!" - написала она.

Девочке после нападения педофила в Днепре наложили 6 швов на лице (Иллюстративное фото: РБК-Украина(

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и пожелали девочке скорейшего выздоровления. Многие рекомендуют составить фоторобот преступника и опубликовать его в сети. Также звучит опасение, что маньяк пожет орудовать и в других районах Днепра.

Ужас. Средь бела дня. Уже ничего не боятся. Там ведь ходят люди. Пусть поскорей выздоравливает. А урода этого нужно обязательно найти, подключить все связи, и полиция не должна это спускать;

Бутылку (и на ней отпечатки) нашли? Или ограничились имитацией бурной деятельности...

Скрин комментариев

С такими уродами со своими детьми до 20 лет за руку ходить нужно, а то и дольше, а вообще девочек сдавать нужно на обучение в кружки по самообороне, сейчас не только насильники, но и дети в школах издеваются, избивают. Так хоть как-то врезать и убежать смогут. А то что по голове и сзади ударил педофил хр**ов, от этого никто не застрахован, ни ребенок, ни взрослый, и здесь и баллончик не поможет. Пусть девочка выздоравливает, она бедненькая и психически пострадала, и физически. Здоровья ей.

Скрин комментариев

Да эта тварь может в любом районе Днепра быть! Ужас... я*ца отрезать и на пожизненное!

Хорошо что спугнули гада, таких убивать надо!

Очень сочувствую и вам, и вашей девочке, пусть скорее поправляется! Надеюсь, эту сволочь поймают!

Девочка пускай поправляется скорее, здоровь ей. А вот фоторобот этой скотины нам бы конечно не помешал. Распечатать и вывесить, чтоб его как волка загнали.

Скрин комментариев

Напомним, под Одессой отпустили на свободу опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и последующем многократном надругательстве над телом усопшей. Прокуратура готовит апелляцию по решению суда.

Как сообщалось, ранее в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.

Также мы писали о том, что недавно под Харьковом задержали трех мужчин, которые участвовали в изнасиловании 17-летней девушки после совместного распития спиртных напитков.