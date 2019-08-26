Порезал все лицо: в Днепре предупредили о насильнике-педофиле и дали описание

Мама пострадавшей девочки рассказала в сети о нападении
Насильник напал на 15-летнюю девочку и ударил бутылкой по голове, после чего стал тащить подростка в кусты. Вопиющий инцидент произошел в Днепре в Новокодацком районе. Трагедии удалось избежать только благодаря случайным прохожим, которые спугнули педофила. Про случай рассказала мама пострадавшей Юлия Романенко на Facebook-странице местного сообщества.
Женщина также дала описание злоумышленника. Она призвала родителей предупредить детей об опасности из-за появившегося в округе маньяке.
Девочке в больнице врачи наложили 6 швов, у нее порезано все лицо.
Романенко рассказала, что нападение произошло в воскресенье, 25 августа, когда ее дочь шла на пляж, который находится напротив магазина Comfy возле новой церкви.
В Днепре насильник напал на 15-летнюю девочку (Фото: скрин google.com.ua/maps)
"Мразина (других слов у меня нет) ударил ее по голове бутылкой и начал тащить в кусты. Слава богу, в это время вышли люди и спугнули гада. Эта скотина успела убежать. Может кто видел хоть в какую сторону эта тварь убежала", - говорится в публикации.
Также женщина описала внешность насильника. Мужчине на вид около 40-45 лет, рост приблизительно 170 см, у него темные с сединой волосы, кожа очень смуглая. Был одет в черные футболку и джинсы.
"Буду благодарна за любую информацию... Берегите своих детей!" - написала она.
Девочке после нападения педофила в Днепре наложили 6 швов на лице (Иллюстративное фото: РБК-Украина(
Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и пожелали девочке скорейшего выздоровления. Многие рекомендуют составить фоторобот преступника и опубликовать его в сети. Также звучит опасение, что маньяк пожет орудовать и в других районах Днепра.
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Напомним, под Одессой отпустили на свободу опасного извращенца, который обвинялся в убийстве 22-летней женщины и последующем многократном надругательстве над телом усопшей. Прокуратура готовит апелляцию по решению суда.
Как сообщалось, ранее в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.
Также мы писали о том, что недавно под Харьковом задержали трех мужчин, которые участвовали в изнасиловании 17-летней девушки после совместного распития спиртных напитков.