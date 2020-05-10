Поражает не только легкие: ученые шокировали правдой о COVID-19

Коронавирус 2020 затронул большую часть населения Земли. Вирус крайне опасен для здоровья и может поражать клетки кишечника. К такому выводу пришли ученые из Нидерландов.

Специалисты смогли зафиксировать процесс разрушения клеток пищеварительной системы человека, который был заражен коронавирусом. Об этом информирует Hubrecht.

Исследователи из Института Хюбрехта использовали органоид - заготовку искусственно выращенных органов. Так, в ходе эксперимента вирус быстро заразил кишечные органоиды и успешно в них размножался.

Это легко можно было увидеть с помощью микроскопии. Также они проанализировали симптомы больных коронавирусом и пришли к выводу, что примерно у трети из них появляется рвота или диарея.

Это происходит потому, что некоторые кишечные клетки активно синтезируют поверхностные белки, которые нужны SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку. На данный момент исследователям предстоит проверить, насколько опасна кишечная инфекция, вызванная коронавирусом.

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