"Поранені не мають одягу": волонтер просить українців допомогти нашим захисникам

Бійцям потрібний одяг

"У поранених не вистачає одягу і взагалі майже у всіх немає взуття, крім берців. Хлопці виходять на вулицю тільки в тапках. Купили кофти, штани, все роздали. Знайшли черевики у Львові, замовили 15 пар, все роздали й це дуже мало. Привезли нових поранених, взуття немає. Дуже прошу допомогти, закупимо черевики, бо вони захворіють у цих тапках. І ще дуже потрібні пледи для тяжко поранених", - написала Наталія.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

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5375 4112 0025 4253