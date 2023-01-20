"Поранені не мають одягу": волонтер просить українців допомогти нашим захисникам

Українські військові, які отримали поранення на фронті, потребують одягу, доки вони у шпиталях. У бійців нічого немає, окрім капців.
Про це повідомила відома українська волонтера Наталія Юсупова на своїй Facebook-сторінці.
"У поранених не вистачає одягу і взагалі майже у всіх немає взуття, крім берців. Хлопці виходять на вулицю тільки в тапках. Купили кофти, штани, все роздали. Знайшли черевики у Львові, замовили 15 пар, все роздали й це дуже мало. Привезли нових поранених, взуття немає. Дуже прошу допомогти, закупимо черевики, бо вони захворіють у цих тапках. І ще дуже потрібні пледи для тяжко поранених", - написала Наталія.
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
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Нагадаємо, що волонтери "Української команди" передали бійцям індивідуальні набори для обігріву.
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