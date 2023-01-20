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"Поранені не мають одягу": волонтер просить українців допомогти нашим захисникам

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П'ятниця 20 січня 2023 09:19
"Поранені не мають одягу": волонтер просить українців допомогти нашим захисникам Волонтер просить допомогти пораненим бійцям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські військові, які отримали поранення на фронті, потребують одягу, доки вони у шпиталях. У бійців нічого немає, окрім капців.

Про це повідомила відома українська волонтера Наталія Юсупова на своїй Facebook-сторінці.

Бійцям потрібний одяг

"У поранених не вистачає одягу і взагалі майже у всіх немає взуття, крім берців. Хлопці виходять на вулицю тільки в тапках. Купили кофти, штани, все роздали. Знайшли черевики у Львові, замовили 15 пар, все роздали й це дуже мало. Привезли нових поранених, взуття немає. Дуже прошу допомогти, закупимо черевики, бо вони захворіють у цих тапках. І ще дуже потрібні пледи для тяжко поранених", - написала Наталія.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

Нагадаємо, що волонтери "Української команди" передали бійцям індивідуальні набори для обігріву.

Також читайте, як український волонтер створив унікальні спальники для військових.

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