Поранена мати Лізи, вбитої ракетою у Вінниці, пройшла реабілітацію від Фонду Ахметова

"Знайома надіслала мені допис про те, що фонд допомагає постраждалим від війни. І вони запропонували мені поїхати в санаторій", - розповідає жінка.

Ірина із донькою мешкали у Києві, але у лютому 2022-го поїхали до рідної Вінниці, де облаштували життя заново. Ірина приділяла багато уваги розвитку Лізи. Того дня вони поверталися із занять.

"Ми йшли на зупинку, коли почули, що щось дуже голосно гудить. Підіймаємо голови догори та бачимо прямо над головами низько-низько ракету. Я тоді зрозуміла, що, напевно, це - все. Вона вже падала. Ми були в самому епіцентрі", - згадує жінка.

Після вибуху Ірина не відчула болю через шоковий стан, попри поранення й травми. Їй надали першу допомогу та доправили в лікарню.

"Я питала: де Ліза? Мені казали, що все нормально, її везуть за мною до дитячої лікарні", - ділиться Ірина.

У тілі жінки було понад 20 уламків. Вона досі частково не відчуває пальці та стопу. Пережила декілька операцій. Каже, що травми дають про себе знати, але реабілітація допомагає.

"Пацієнтка отримує комплекс фізіотерапевтичних процедур, відмічає значне покращення свого загального стану, задоволена результатами оздоровлення", - розповідає Сніжана Чеботарьова, головна лікарка санаторію.

"Мене підтримують сім’я, друзі. Життя - це дуже цінно, хоча іноді це важко визнати", - каже Ірина.

У рамках програми "Лікування та реабілітація поранених дорослих" Фонд Ріната Ахметова надає допомогу мешканцям України, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів житлових районів: це лікування, реабілітація, психологічна допомога тощо.

З 2014 року Фонд надав допомогу з лікування та реабілітації понад 11 тисячам українців.

Якщо вам чи тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, пишіть в месенджер (http://m.me/AkhmetovFDU) фонду або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).