Пора защищать этих людей: украинский иммунолог прогнозирует много смертей от COVID-19

Предстоящая зима для украинцев будет тяжелой из-за коронавируса. Такое мнение выразил украинский иммунолог Андрей Волянский. Он считает, что количество смертей от болезни начнет возрастать, поэтому властям нужно подумать о том, как защитить самую уязвимую часть населения.

Волянский на своей странице в Facebook пишет, что статистически сейчас в Украине около 250 летальных исходов на миллион жителей, связанных с COVID-19.

"Опыт Западной Европы подсказывает, что даже 1000 смертей на миллион еще не тормозит эпидемический процесс (Бельгия, 1294). Разве что в штатах Нью-Йорк (1753) и Нью-Джерси (1889) смертей почти нет в течение лета-осени... Франция (715), Испания (899), Италия (781), Великобритания (783) дают много летальных исходов в течение ноября", - пишет медик.

Из таких данных он сделал вывод, что Украина находится лишь в начале первой волны. И только одна область - Черновицкая - где были первые случаи и эпицентр еще весной - преодолела сколь-нибудь значимый отрезок эпидемического процесса.

"Поэтому нужно работать. Создавать койки, подводить кислород, формировать медицинские бригады. В нескольких областях Центральной Украины крайне низкое количество коек на душу населения (Кировоградская, Черкасская, Полтавская). Области с большим количеством коек (Житомирская, Херсонская, Тернопольская, Черновицкая) могут и должны принимать больных из соседних регионов", - призывает Волянский.

Он считает, что области неединовременно вступают в эпидпросцесс. И этот фактор нужно учитывать, грамотно распределяя медицинские ресурсы.

Напоследок иммунолог призвал власть защитить группы риска коронавируса.

"Пора защищать группы риска! Только это позволит уменьшить количество смертей и перегрузку системы здравоохранения. Изоляционные меры только растягивают во времени эпидпроцесс", - резюмировал Андрей Волянский.

Напомним, что в Украине за последние сутки коронавирус установил новый рекорд: 13 357 случаев за сутки. Всего на 19 ноября коронавирусом заразилось 583 510 человек. Больше всего случаев в Киеве, Днепропетровской и Киевской областях.

Ранее мы писали также, что от коронавируса умер знаменитый украинский врач, заведующий диагностическим медцентром в Черновцах.