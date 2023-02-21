Популяція малярійних комарів щороку активно розширюється: наскільки це небезпечно

Вчені давно попереджають, що зміна клімату підштовхне різні види до освоєння нових територій. Збільшення популяції комарів-переносників хвороб є однією з найбільших проблем.
Про це пишуть на сайті Science Alert.
Згідно з новим дослідженням, комарі, які є переносниками малярії, переміщуються в зони потепління в Африці більше століття.
Біолог Джорджтаунського університету Колін Карлсон і його колеги використали один із наборів даних з етимології, щоб відстежити зовнішні межі поширення комарів в Африці протягом 120 років.
Ці дані дозволили дослідникам оцінити межі поширення 22 видів комарів Anopheles між 1898 і 2016 роками. За цей час світ потеплішав щонайменше на 1,2 градуса за Цельсієм, тим самим зробивши нові території придатними для комарів.
У результаті виявили, що комарі Anopheles щороку поширюються на південь на 4,7 кілометра та піднімаються на 6,5 метрів у висоту. У 2011 році ці показники були приблизно втричі меншими.
Фактично, це свідчить про те, що африканські комарі Anopheles просунулися настільки далеко, що в середньому тепер вони знаходяться на 500 кілометрів ближче до південного полюса. Це говорить про можливе поширення малярії в майбутньому.
За словами Карлсона, це одні з перших вагомих історичних доказів того, що комарі рухаються з підвищенням температури. Головною причиною цьому є глобальне потепління.
Малярійний комар (фото: pixabay.com)
Ці холоднокровні істоти чутливі до перепадів температури, вологості та опадів, тому місцевий клімат визначає, де вони можуть вижити.
Очікується, що зміна клімату не тільки розширить ареал комарів, але й подовжить час, коли вони живуть протягом року. Попри те, що вчені дослідили лише один вид комарів, вони припускають, що інші також позитивно сприймають ці зміни.
У найгіршому випадку майже мільярд людей можуть опинитися під загрозою передачі вірусу від комарів, оскільки планета нагрівається. Тобто не є винятком, що в майбутньому людство зіштовхнеться з епідеміологічними спалахами малярії.
"Ми повинні шукати види в русі, і думати про це як про аспект того, як ми готуємося до впливу зміни клімату на здоров'я", - каже науковець.
Раніше ми розповідали, чому деякі комарі можуть виживати взимку в Україні.