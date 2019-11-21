Популярный украинский курорт ушел под воду: появилось видео ЧП

Погода в Украине резко ухудшилась в четверг, 21 ноября. Сильные штормовые порывы, которые разгулялись по южному побережью, наделали беды в разных курортных городах.

Пострадал и любимый многими украинцами курортный город - Кирилловка. В сети появились фото и видео с ураганом на морском побережье.

Из-за мощного ветра поднялись полутораметровые волны, которые затопили побережье и подтопили строения на Федотовой косе.

Кирилловку затопил шторм и накрыл ураган (фото: РИА-Мелитополь)

Над морем нависли темные тучи, ветер восточного направления задувает с силой 16 метров в секунду, а порывы разгоняются до 24 м/с.

Стоит отметить, что синоптики прогнозируют на пятницу, 22 ноября, усиление ветра, а температура в регионе может снизиться до -6 градусов.

Кирилловку затопил шторм и накрыл ураган (видео: YouTube/РИА-Мелитополь)