Популярный украинский курорт накрыла снежный шторм: жуткое видео

Дрогобрат в Карпатах накрыло мощным снеговым штормом с метелью и шквальным ветром. В сети появилось "апокалиптическое" видео, снятое очевидцем на горнолыжном курорте в Закарпатской области.

Видео было снято во вторник, 11 февраля, когда регион потерпал от осадков и штормового ветра, достигающего угрожающих 30 метров в секунду. К этому времени снежный шторм нарушал покой отдыхающих и местных уже вторые сутки подряд.

К слову, Запад Украины особенно сильно пострадал от урагана по имени Киара, который обрушился на территория Европы 9-10 февраля. Там стихия наделала много беды, в том числе привела к людским жертвам. В Европе порывы ветра достигали 150 метров в секунду.

Драгобрат накрыл снежный шторм (видео: YouTube)

Стоит отметить, что горнолыжные курорты в Карпатах долгое время страдали из-за теплой зимы 2019-2020 и почти полного отсутствия снега. Теперь снег есть, но непогода мешает туристам отдыхать, а местным предпринимателям - зарабатывать на туристическом бизнесе в этом сезоне.

Пользователи сети комментируют снежный шторм на популярном курорте: "Как в фильмах ужасов", "Ничего себе погода..."

Скрин комментариев