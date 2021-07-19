Популярный препарат от коронавируса оказался бесполезным: работает, как плацебо

Популярный антибиотик азитромицин, который применяли в лечении коронавируса, оказался совершенно бесполезным. В новом исследовании ученые выяснили, что лечение коронавирусной инфекции эти лекарством совершенно бесполезно.

Ученые отмечают, что этот антибиотик совершенно не улучшает состояние пациентов с коронавирусом. При лечении этого заболевания стоит отказаться от азитромицина, так как его использование может вызвать привыкание бактерий.

О положительном эффекте азитромицина рассказали вирусологи из Франции, и они предложили комбинировать этот антибиотик с противомалярийным средством. Якобы сочетание двух препаратов значительно снижали тяжесть течения COVID-19.

Однако ученые из Университета Калифорнии вместе с учеными из Стэндфордского университета выяснили, что применение азитромицина не помогало снизить риски осложнений, попадание в реанимацию или летальные исходы при коронавирусе. Действие этого препарата эксперты сравнили с эффективностью плацебо.

"Эти результаты не подтверждают использования азитромицина для лечения SARS-CoV-2 в амбулаторных условиях. Гипотеза состоит в том, что он обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь предотвратить прогрессирование, если лечить на ранней стадии заболевания. Мы не обнаружили, что это так", - сообщила автор исследования, доктор медицинских наук, доцент Кэтрин Э. Ольденбург.

Как проводили исследование

В исследовании принимали участие добровольцы – 263 участника. У всех пациентов был положительный тест на коронавирус. На момент своего участия в эксперименте все пациенты были в удовлетворительном состоянии, в госпитализации никто не нуждался. Часть добровольцев получила дозу 1,2 грамма азитромицина, часть – идентичное плацебо.

На 14 день исследования у 50% участников начали пропадать симптомы заболевания. На 21 день – пятеро пациентов, которые получали антибиотик, были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19. Из группы, которая получала плацебо – госпитализация никому не понадобилась.

Что говорят ученые

"Большинство исследований, проведенных до сих пор с азитромицином, были сосредоточены на госпитализированных пациентах с довольно тяжелым течением заболевания. Наше исследование – одно из первых плацебо-контролируемых, показывающих, что азитромицин не играет роли у амбулаторных пациентов", - подчеркнула Ольденбург.