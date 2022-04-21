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Популярные лекарства, которые нужно выбросить в мусор: чем заменить препараты

Фото:Лекарства, которые не лечат, названы врачами (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые популярные и общеизвестные лекарства следует выбросить на помойку сейчас же, ведь они не работают. Причем большинство из них можно легко заменить, без многих обойтись, а вместо некоторых лучше вызвать врача.

Об этом рассказала группа врачей-блогеров, ведущих страницу sviy.doc в Instagram.

К классам неработающих препаратов относятся: противовирусные, иммуномодуляторы, успокоительные, гепатопротекторы, ноотропы, "от сердца", гомеопатия.

Противовирусные (лекарства от простуды) не работают. А работает постельный режим, обильное теплое питье, проветривание, полезная еда, жаропонижающее, лекарство от боли в горле и от заложенности носа.

Иммуномодуляторы не работают. Их можно заменить полноценным сном (7-8 часов), сбалансированным питанием, регулярными нагрузками, уменьшением стресса и вакцинацией.

Вместо успокоительных обратитесь к психотерапевту, поговорите с другом, поплачьтесь маме, побегайте, погладьте кота... В сложных ситуациях обратитесь к психиатру.

Лекарства для сердца, понижения (повышения) давления. Препараты вроде корвалола не работают. Так вы только потратите драгоценное время. Обратитесь к специалисту, который распишет лечение.

Ноотропы не работают. Читайте книги, учите стихи, ходите по новым маршрутам, будьте физически активными, рисуйте, танцуйте, учите новые языки, правильно питайтесь.

Гепатопротекторы не работают. Не употребляйте алкоголь, не имейте лишнего веса, вакцинируйтесь от гепатитов, умеренно употребляйте кофе, сбалансировано питайтесь.

Гомеопатию просто замените водой. Она не работает. Вообще.

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