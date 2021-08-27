На популярном украинском курорте парочка устроила интим прямо на пляже: дети их не смущали

Отмечается, что девушку и парня не смутило даже то, что рядом находились и дети.

"В Железном Порту парочка с Днепра занималась сексом на пляже, не стесняясь, других отдыхающих, среди которых были дети", - написал автор видео.

Видеоролик с интимом можно посмотреть по этой ссылке.

В комментариях украинцы отреагировали на видео. Некоторые поинтересовались, откуда автор видео узнал, что парочка из Днепра.

Вот это отдых, я понимаю.

Полнейшая деградация! В животных превращаетесь!

Деградация. Я в шоке. Скоро вообще по улице будут так на каждом углу не стесняясь. Культуры нет вообще.

Это вы ещё на диких и нудистских пляжах не были.

Що поганого в сексі? Ну займаються, чим краще ті хто це знімає і тихо пускає слюну?

Отметим, что в Украине секс в публичном месте приравнивается к хулиганству.

За него человек может понести наказание по 296 статье Уголовного кодекса Украины (Хулиганство).

"Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом, наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет", - сказано в УК.