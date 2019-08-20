На популярном курорте под Запорожьем произошло массовое отравление: детали инцидента

На курорте под Запорожьем произошло массовое отравление - 19 человек попали в больницу в Бердянске в инфекционное отделение, и медики уже оказали пострадавшим необходимую помощь. Отмечается, что вероятной причиной инцидента стало употребления в пищу креветок. Ою этом сообщает местное издание "Бердянск 24".

По словам главного санитарного врача Александры Кикарош, большинство пациентов уже выписали из больницы. Сам инцидент произошел в воскресенье.

Иллюстративное фото (stan.kz)

Сейчас медики ждут результаты анализов, но сами пострадавшие убеждены - дело в креветках, которые они купили на рыбном рынке по Восточному проспекту около супермаркета АТБ.

В больнице до сих пор останется несколько человек.

Сообщается, что местные власти уже отреагировали на происшествие. Заммэра Бердянска Юлия Дойнова проинформировала, что инцидент будет рассматривать спецкомиссия.

Госпродпотребслужба проведет расследование.

Бердянск является популярным курортным городом (Фото: Денис Антонов)

Как сообщалось ранее, на известном украинском курорте Кирилловка произошел скандал - на территории Федотовой косы базы отдыха сливали в море и песок нечистоты. Жесткое нарушение санитарных норм было обнаружено в результате рейда экологов и активистов.

Напомним, что из-за массового отравления в Закарпатской области в ресторане "Семейный уют" были госпитализированы 35 человек.