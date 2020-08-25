В Скадовске аферист напал на ребенка: родители ошарашили причиной

В курортном Скажовске семья хотела вернуть телефон, но нарвалась на кулаки мужчины
В Скадовске Херсонской области вечером семья Купенко совершала прогулку возле надписи I love Skadovsk и заметила, что мужчина лет 50 потерял телефон. Они попытались вернуть ему утерянное, но нарвались на агрессию со стороны мужчины.
Владелец телефона начал угрожать семье и требовать от них денег, которые якобы лежали у него в чехле телефона. Об этом рассказала Полина Купенко в группе "Клуб Любителей Скадовска" в Facebook.
Женщина отметила, что история получилась очень длинной, но в результате мужчина напал на ее мужа, а потом, когда понял, что силы не равны, то ударил ее 12-летнего сына. Она также предоставила фото.
Фото избитого мальчика (фото: facebook.com/Полина Купенко)
После этого мужчина написал заявление в полицию о том, что семья украла у него телефон и деньги. Кроме того, он заявил, что его избили.
Женщина призывает всех быть бдительными, поскольку возможно потеря телефона была спланированной, чтобы потом "развести" людей на деньги.
Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.
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