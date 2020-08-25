В Скадовске аферист напал на ребенка: родители ошарашили причиной

В Скадовске Херсонской области вечером семья Купенко совершала прогулку возле надписи I love Skadovsk и заметила, что мужчина лет 50 потерял телефон. Они попытались вернуть ему утерянное, но нарвались на агрессию со стороны мужчины.

Владелец телефона начал угрожать семье и требовать от них денег, которые якобы лежали у него в чехле телефона. Об этом рассказала Полина Купенко в группе "Клуб Любителей Скадовска" в Facebook.

Женщина отметила, что история получилась очень длинной, но в результате мужчина напал на ее мужа, а потом, когда понял, что силы не равны, то ударил ее 12-летнего сына. Она также предоставила фото.

Фото избитого мальчика (фото: facebook.com/Полина Купенко)

После этого мужчина написал заявление в полицию о том, что семья украла у него телефон и деньги. Кроме того, он заявил, что его избили.

Женщина призывает всех быть бдительными, поскольку возможно потеря телефона была спланированной, чтобы потом "развести" людей на деньги.

Пользователи сети также прокомментировали этот инцидент.

Дай Бог ребенку здоровья, и пускай лучше лежит эта вещь. Чем такие последствия в итоге;

Вот так делайте людям добро, а сыночку здоровья;

За заявление не парьтесь. Это рабочая схема, практикуется гастролерами повсеместно, и доблестная полиция наверняка об этом знает;

Глаз опухший, будет синяк. Полина, снимите побои, пусть вам дадут бумагу в больнице, и тоже пиши заявление. Никому не позволено бить детей.

Разводняк из 90-х.

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