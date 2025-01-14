ua en ru
Вт, 14 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На популярного українського співака Wellboy напали в Києві: у поліції прокоментували бійку

Вівторок 14 січня 2025 16:47
UA EN RU
На популярного українського співака Wellboy напали в Києві: у поліції прокоментували бійку Wellboy (фото: instagram.com/a.wellboy)
Автор: Катерина Собкова

Вчора Антон Вельбой, який виступає під псевдонімом Wellboy, повідомив у своєму блозі, що його сильно побили. Про подробиці, через що трапилася бійка, він не уточнював. А сьогодні стало відомо, що загрожує нападникам.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар, який дали в правоохоронних органах проєкту "ЖВЛ представляє".

"Наразі з'ясовуються обставини нападу і за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на строк до одного року", - ідеться в повідомленні.

На відео цей момент можна подивитися з 3:19:07.

Що сталося з Wellboy

У понеділок, 13 січня, артист вийшов у stories і повідомив, що його побили.

Wellboy також написав, що це сталося на вулиці Басейній у столиці.

Він не став розкривати подробиць, лаконічно написавши, що "за дівчат потрібно боротися".

Потім він показав відео свого обличчя з величезною шишкою на голові.

Також у ніч із 12 на 13 січня Wellboy звернувся до медиків по допомогу. У довідці, яку видали співакові, зазначено, що в нього діагностували забої м'яких тканин.

У наступній stories він поділився фото з поліцейськими, які приїхали на виклик після того, що сталося.

Нагадаємо, Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор" і Національного відбору на Євробачення-2022.

На популярного українського співака Wellboy напали в Києві: у поліції прокоментували бійку

Антон Вельбой (фото: instagram.com/a.wellboy)

Раніше 59-річна Ассія Ахат у топі похвалилася ідеально плоским животиком і пишним бюстом.

Також зірка "Холостяка" Станішевська розсекретила, скільки кілограмів набрала за вагітність.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)
Казань, Енгельс, Брянськ і не тільки. Що відомо про масштабну атаку на об'єкти РФ (відео)