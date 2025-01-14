На популярного українського співака Wellboy напали в Києві: у поліції прокоментували бійку

Вчора Антон Вельбой, який виступає під псевдонімом Wellboy, повідомив у своєму блозі, що його сильно побили . Про подробиці, через що трапилася бійка, він не уточнював. А сьогодні стало відомо, що загрожує нападникам.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар, який дали в правоохоронних органах проєкту "ЖВЛ представляє" .

"Наразі з'ясовуються обставини нападу і за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень. Нападникам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або 200 годин громадських робіт, або виправні роботи на строк до одного року", - ідеться в повідомленні.

На відео цей момент можна подивитися з 3:19:07.

Що сталося з Wellboy

У понеділок, 13 січня, артист вийшов у stories і повідомив, що його побили.

Wellboy також написав, що це сталося на вулиці Басейній у столиці.

Він не став розкривати подробиць, лаконічно написавши, що "за дівчат потрібно боротися".

Потім він показав відео свого обличчя з величезною шишкою на голові.

Також у ніч із 12 на 13 січня Wellboy звернувся до медиків по допомогу. У довідці, яку видали співакові, зазначено, що в нього діагностували забої м'яких тканин.

У наступній stories він поділився фото з поліцейськими, які приїхали на виклик після того, що сталося.

Нагадаємо, Антон Вельбой - український співак, композитор, автор пісень, учасник шоу "X-Фактор" і Національного відбору на Євробачення-2022.

Антон Вельбой (фото: instagram.com/a.wellboy)