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Популярного актора звинуватили у зґвалтуванні на зйомках фільму

Семюель Тейс (фото: скріншот з YouTube-каналу La Semaine de la Critique)
Автор: Іванна Пашкевич

Французький актор і режисер Семюел Тейс звинувачений у зґвалтуванні члена знімальної групи свого нового фільму "Je Le Jure" ("Я клянуся в цьому").

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Variety.

Що відомо

Ймовірний злочин стався влітку 2023 року на вечірці.

Жертва заявила в позові, що була занадто п'яна, щоб дати згоду на сексуальний контакт, який здійснив із нею Тейс у квартирі, орендованій продюсерською компанією в Меці (Франція).

Хоча сам Семюел стверджує, що взаємодія була за обопільною згодою, продюсерська компанія Avenue B Productions негайно припинила виробництво фільму і вжила швидких заходів, щоб забезпечити завершення останніх кількох тижнів зйомок.

Семюель Тейс (фото: скріншот з відео)

У результаті багаторазових переговорів було вирішено відновити роботу (зі збереженням принципу невинності до доведення провини), однак за умови, що Тейс керуватиме процесом зйомок віддалено, уникаючи фізичного контакту з акторами та знімальною групою без їхньої попередньої згоди.

Угоди було досягнуто, і Семюел погодився з цим протоколом для завершення виробництва фільму.

Важливо зазначити, що його адвокатка, Марі Дозе, повідомила, що її клієнта поки що не викликали до суду і не висунули йому офіційні обвинувачення у злочині.

Семюель Тейс (фото: instagram.com/nathaliejoyeux)

Нагадаємо, що фільм "Анатомія падіння", де Тейс виконав роль чоловіка головної героїні, нещодавно був удостоєний двох нагород "Золотий глобус".

Актор також внесений до списку номінантів на премію "Сезар", церемонія вручення якої запланована на кінець січня.

Однак варто зазначити, що торік Французька академія заборонила участь у заходах, пов'язаних із премією, усім кандидатам, яких звинувачують або засуджують за акти сексуального насильства.

У разі підтвердження звинувачень, Тейс не зможе бути присутнім на церемонії, але все одно зберігає можливість номінації та отримання нагороди.

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акторизгвалтування