Популярное жаропонижающее может разрушить вашу печень: заявление врачей

"Парацетамол в больших количествах может быть токсичен для печени", - говорится в заявлении.

Это жаропонижающее (наряду с ибупрофеном) является одним из главных лекарств в мире для борьбы с лихорадкой, болью и воспалением.

Обычная доза лекарства составляет одну или две таблетки по 500 мг за прием. Специалисты предупреждают не превышать рекомендуемую в инструкции дозу, так как бесконтрольный прием препарат может привести к тому, что печень может повреждаться.

Ученые провели эксперимент, который показал, что избыточный прием парацетамола может нарушать важные структурные связи между соседними клетками печени. Когда это происходит, клетки печени начинают разрушаться.

Подобный процесс происходит у пациентов с гепатитом, циррозом и раком печени.

Обратите внимание на следующие симптомы, указывающие на проблемы с печенью: