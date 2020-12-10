Популярное средство защиты оказалось бесполезным от COVID-19: ученые показали видео

Пластиковые лицевые щитки не способны защитить человека от заражения COVID-19, если находящийся поблизости инфицированный человек чихает без маски. Исследование показало, что вирус в "вихревых кольцах" может легко пройти мимо них.

Ученые из Университета Фукуока в Японии использовали компьютерные модели, чтобы визуализировать распространение вокруг лицевого щитка выбрасываемых при чихании капель с расстояния 1 метра. Об этом пишет Daily Mail.

Как выяснилось, "вихревые кольца", образующиеся при чихании, переносят инфекционные частицы на лицевую защиту менее чем за секунду и прилипают к краям пластика.

Исследователи говорят, что если время появления этой волны частиц коронавируса совпадает с дыханием человека, носящего защитную маску, он может заразиться.

Лицевой щиток не может защитить человека от заражения COVID-19 (фото: aip.scitation.org)

Предыдущее исследование показало, что щитки также бесполезны для защиты от аэрозолей, что указывает на то, что носящий их инфицированный человек все еще может распространять вирус.

Стоит отметить, что немало людей предпочли защитные щитки маскам, поскольку они менее "строгие" и не вызывают чувство клаустрофобии. Они также позволяют людям видеть рот человека, что помогает при чтении по губам и невербальном общении, а также полезно для слабослышащих.

Во время пандемии COVID-19 пластиковые лицевые щитки стали популярными у многих групп, включая косметологов и парикмахеров, мастеров по маникюру и тату.

Исследователи ранее обнаружили, что щитки позволяют проходить через козырьки почти 100% переносимым по воздуху крошечным каплям, выпущенным пациентами с коронавирусом.

Японское компьютерное моделирование показало, что почти все капли в воздухе размером менее 5 микрометров, которые выделяются при разговоре и дыхании, выходят через козырек. А половина более крупных капель размером 50 микрометров, выделяемых при кашле и чихании, попала в воздух.

Вместе с исследованием, опубликованным в журнале Physics of Fluids, было представлено видео, которое демонстрирует бесполезность этого популярного средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях пандемии.

Видео: Ученые показали, почему лицевой щиток бесполезен для защиты от коронавируса

""Вихревые кольца", образующиеся при чихании, улавливают микроскопические капли внутри чихания и переносят их к верхнему и нижнему краям маски для лица", - сказал автор исследования доктор Фудзио Акаги.

Модель также используется для выявления способов улучшения текущих щитов и создания версий, которые не имеют таких недостатков.

"В настоящее время мы разрабатываем и демонстрируем несколько улучшенных щитков. Мы хотим внести свой вклад в защиту людей от инфекции и верим, что однажды в ближайшем будущем медицинские работники смогут предотвратить заражение, используя только защитную маску и обычную маску или, в идеале, только защитную маску", - отметил он.

Видео: Ученые доказали бесполезность лицевого щитка как средства защиты от заражения COVID-19

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