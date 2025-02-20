Популярний замінник цукру може збільшити ризик інфаркту та інсульту: міститься в напоях та йогуртах

Нове дослідження, проведене у Швеції, повідомляє, що один із найпопулярніших замінників цукру, який міститься в дієтичних напоях, жувальній гумці та йогурті з низьким вмістом цукру, підвищує рівень інсуліну у тварин, потенційно збільшуючи ризик серцевих нападів та інсульту з часом.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Eurekalert.org.

Що відомо про підсолоджувач у дослідженні?

Деякі дослідження показують, що тривале використання штучних підсолоджувачів може підвищити ризик інсульту, серцевих захворювань і навіть передчасної смерті.

Зокрема, мова про аспартам. Аспартам, який приблизно в 200 разів солодший за цукор. Його додають в солодкі газовані напої, жуйки та деякі йогурти.

У 2023 році Міжнародне агентство з дослідження раку Всесвітньої організації охорони здоров’я класифікувало аспартам як "можливо канцерогенний для людини".

Для нового дослідження мишей годували їжею, що містила 0,15% аспартаму, щодня протягом 12 тижнів. Це еквівалентно, як би людина випивала приблизно три банки дієтичної газованої води щодня.

У мишей, яких годували аспартамом, в артеріях утворювалися більші та жирні бляшки, а також спостерігався вищий рівень запалення, що є основною причиною серцевих захворювань.

Зареєстрований дієтолог Стефані Шифф рекомендує виключити зі свого раціону штучні підсолоджувачі та цукор.

Якщо ви хворієте на цукровий діабет і вам важко відмовитися від солодких напоїв, подумайте про підсолоджувачі на основі стевії без еритритолу, який пов’язаний із підвищеним ризиком серцевого нападу та інсульту.

Це дослідження викликає занепокоєння щодо безпеки штучних підсолоджувачів загалом. Хоча вони часто вважаються кращою альтернативою цукру для людей з діабетом або тих, хто хоче схуднути, вони можуть мати свої власні ризики для здоров'я.