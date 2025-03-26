Популярний сніданок, якого всіма силами треба уникати: підвищує ризик інсульту

Фармацевт попередив, що слід уникати одного популярного продукту на сніданок, який часто вживають вранці, оскільки він може різко підвищити рівень холестерину.

Про який саме смаколик йдеться, пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Якого продукту на сніданок треба уникати?

Незалежно від того, чи їсте ви гамбургер, чи сирні чіпси, певні страви є небезпечними при підвищеному холестерині.

Однак популярний сніданок також може душе зашкодити вашим артеріям.

Фармацевт Аббас Канані, попередив, що слід уникати одного продукту харчування, який часто вживається вранці. На щастя, він також запропонував альтернативу, корисну для серця.

"Людям з високим рівнем холестерину слід уникати випічки. Вони, як правило, містять багато насичених жирів, таких як вершкове масло та олії, мають доданий цукор і, як правило, містять мало поживних речовин", - повідомив експерт.

Насичені жири, що містяться в здобі, підвищують "поганий" холестерин, також відомий як холестерин ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ).

Його надлишок в крові може спричинити накопичення жирової речовини в артеріях, що призведе до їх закупорки. Це підвищує ризик серйозних проблем зі здоров’ям, таких як серцеві захворювання та інсульт.

Що ще гірше, багато людей з високим рівнем холестерину навіть не підозрюють, що їхній рівень занадто високий, доки у них не виникнуть ці проблеми.

Який сніданок обрати?

Людям, у яких підвищений рівень холестерину, варто обирати на сніданок звичайний білий йогурт із корисними для серця начинками.

"Ягоди, такі як ожина та полуниця, особливо корисні, тому що вони допомагають знизити рівень холестерину в крові у вашому організмі", - сказав фахівець.

Якщо ви зовсім не можете без солодкого, додайте невелику кількість меду, який також може бути корисним і допомогти підвищити рівень холестерину.

Оберіть на сніданок йогурт з ягодами (фото: pixabay.com)

Також непоганими варіантами почати смачний день будуть яйця, авокадо, цільнозерновий хліб, вівсянка (але не пластівці).

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