Популярний препарат для схуднення назвали смертельно небезпечним для здоров’я

У багатьох інтернет-магазинах продається продукт з написом Nuez de la India. Він рекламується, як квітуче дерево Aleurites molluccanus, що містить горіхи. В традиційних азіатських ліках плоди цього дерева, відомі як лумбанг, кемірі, лакове дерево, куку, свічковий горіх або індійський волоський горіх використовують доволі часто.

Недавно деякі компанії заявили, що цей горіх діє як природній засіб для схуднення. Хоча вживання приготованих горіхів в невеликих кількостях вважається безпечним, немає жодних доказів, що цей продукт призводить до втрати ваги. А вживання сирих горіхів може мати потужний проносний та блювотний ефект.

Небезпечні препарати для схуднення (скриншот)

Крім цього, багато препаратів, які зараз рекламується як продукт Nuez de la India, можуть взагалі не містити свічковий горіх. Згідно з розслідування FDA, ці продукти можуть містити дуже отруйну рослину під назвою жовтий олеандр (Thevetia peruviana).

"Вживання в їжу жовтого олеандра може викликати неврологічні, шлунково-кишкові та серцево-судинні наслідки для здоров’я, які можуть бути небезпечними або навіть смертельними. Симптоми можуть включати нудоту, блювоту, запаморочення, діарею, біль в животі, зміни в роботі серця, аритмію і багато іншого", - говориться у повідомленні.

Небезпечні препарати для схуднення (скриншот)

Всі частини жовтого олеандра, тропічного чагарника з жовтими квітами, отруйні при ковтанні. Тому що вони містять серцеві глікозиди - з'єднання, які збільшують потужність, з якої серце перекачує кров, одночасно сповільнюючи частоту серцевих скорочень.

Хімічні речовини також можуть впливати на шлунок, кишечник та нервову систему, викликаючи такі симптоми як нудота, болі в шлунку, галюцинації, помутніння зору та слабкість.

На сайтах ці небезпечні препарати можуть мати назви: "ботанічні продукти харчування", "індійські горіхи для схуднення", "насіння для схуднення", "дієтичне насіння".